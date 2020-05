Preocupa a Gobierno de Nuevo Léon alza en movilidad de personas

La gente relajó las medidas de prevención ante la creencia errónea de que la gradual reactivación de operaciones productivas o económicas, supone el levantamiento total de la cuarentena, y esto podría tener un costo muy alto en contagios y defunciones, advirtió el secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario recalcó que no debemos permitir que se repita la situación que el mundo vivió en 1918 con la Gripe Española, cuando la gente salió a las calles antes de tiempo, harta por el confinamiento, y esto ocasionó que hubiera mucho más muertos en una segunda ola de contagios.

Refirió que también acaba de suceder en Texas, donde hace dos días reportó la cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia, tras levantar las restricciones a partir del 1 de mayo. "Por eso no debemos ceder a las presiones económicas, podemos aguantar un poco más", dijo De la O.

"Hemos hecho bien la tarea, y todo esto se puede echar a perder por lo que estoy observando en el comportamiento de las personas", que han vuelto a la calle como si la pandemia hubiera terminado y en realidad viene apenas lo más difícil, cada vez son más las personas contagiadas.

"Se nos van a llenar todos los hospitales y vamos a tener muchas defunciones", expresó el secretario de Salud.

El funcionario reportó que Nuevo León registró tres nuevas defunciones por Covid-19, para un total de 51 casos, mientras llegó a mil 385 casos de pacientes infectados, de los cuales 776 están confirmados por el Indre y el resto por hospitales y laboratorios privados.

Las personas que fallecieron son un hombre de 57 años de edad que no presentaba ninguna comorbilidad y desarrolló neumonía severa; otro paciente de 50 años con hipertensión arterial, y una mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad.