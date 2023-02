Preocupa a más de 80 colectivos Plan B electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Más de 80 colectivos de la sociedad civil expusieron ante el Senado su preocupación el llamado Plan B en materia electoral que busca desmantelar al INE, en especial la desarticulación del Servicio Profesional Electoral, por lo que los exhortaron a "congelar" la reforma presidencial.

El representante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, dijo a nombre de 84 colectivos y organizaciones, que la reforma presidencial es una fuente de conflicto y derivará en un alud de impugnaciones de todo tipo y de incertidumbre para los siguientes meses. "El costo para la vida del país es demasiado grande".

"Es una reforma repleta y confrontada con nuestra Constitución, lo más grave es que esta reforma en su conjunto vulnera la autenticidad del sufragio, porque desarma de capacidades a quienes construyen el padrón, a quienes capacitan a los ciudadanos, a quienes colocan la casilla y a quienes cuentan los votos", dijo en la sede del Senado.

"Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral, que se despida al 85 por ciento de los trabajadores especializados en organización electoral, permitir que el gobierno en turno se entrometa la confección del padrón electoral, acabar con los eficientes y probados módulos de credencialización, que se reduzcan los instrumentos de fiscalización a dineros de partidos y de las campañas, que se resten atribuciones al arbitraje electoral y se permita la intromisión de gobiernos durante las campañas, resultan en un diseño electoral muy diferente al que está plasmado en la Constitución, en su conjunto producirán un deterioro inevitable".

Los colectivos plantearon a los senadores "congelar" el dictamen que se prevé analizar en los próximos días.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que se escucharon las preocupaciones de estas organizaciones, pero "les dijimos que no hay nada qué hacer en el Senado. Nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas".

"Están por la preocupación del desmantelamiento del INE, así lo expresaron y ello les dije a ellos, por lo que expresaron ayer y lo que expresan ustedes, nos quedamos con una preocupación, así fue", agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Comentó que les planteó a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda que "pudieran ya convocar" para dictaminar y votar un solo artículo que modificó la Cámara de Diputados relativo a la eliminación de la "cláusula de vida eterna".

Rechazó que Morena busque aplazar el debate y aprobación de esta reforma. "Nosotros, no somos hombres de mecanismos indebidos, ni somos de tácticas dilatorias. No, yo no comparto eso, no creo en eso, porque al principio ellos me plantearon que no fuera vía rápida, ´fast track´ y así lo hicimos y ahora me dicen que sí sea vía rápida".

A su vez, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, expuso que se les explicó a estas organizaciones que "ya no está en el Senado de la República el poder cambiar toda esta iniciativa, porque ya fue aprobada. Que lo único que está a debate es un artículo y nada más".

Dijo que ahora lo que sigue es la acción de inconstitucionalidad y será el debate en la Suprema Corte de Justicia.

Consideró que con la reforma presidencial "se merma la capacidad de diferentes áreas, la capacidad en los módulos de atención para las credenciales de elector, la capacidad de la detección de domicilios duplicados o, de credenciales que no estén actualizados, la capacidad de la capacitación a la ciudadanía, es la capacidad también de conteo cuando se está en esta parte del conteo rápido -nos explicaban ayer- que se va a haber muy afectado".

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, planteó que "se acabe el ´cash´, en las campañas políticas, para que no entre dinero de los gobiernos, para que no entre dinero de Campeche a las campañas, pero tampoco de los criminales".

Subrayó que los colectivos están preocupados por el desmantelamiento del INE, fundamentalmente, del Servicio Profesional Electoral.

Luis David Ortiz, senador de Movimiento Ciudadano, reiteró que "todos los colectivos están muy preocupados, porque se está desmantelando el INE, es un golpe de Estado prácticamente".