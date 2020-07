Preocupa a niños de la CDMX contagios por Covid-19

Los niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México han tenido preocupaciones que van desde los contagios por coronavirus, pérdida de empleo de algún familiar, no volver a clases así como no poder hacer actividades al aire libre.

Lo anterior forma parte de la Consulta "Infancias Encerradas" de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que se realizó del 27 de mayo al 15 de junio, a 19 mil menores de edad de la capital del país, y que forma parte de una consulta nacional.

Los resultados indican que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en la CDMX en esta emergencia sanitaria han tenido preocupación de que algún familiar se contagie o muera por Covid-19.

También declararon que les preocupa que les falte comida u otras cosas necesarias en los mercados, tiendas o supermercados; que la policía castigue a alguien de su familia por no quedarse en casa y que falte mucho tiempo para volver a la escuela.

El grupo de edad de 6 a 11 años es el que más experimenta preocupaciones, sin embargo entre más aumenta la edad disminuyen la intensidad en las preocupaciones, siendo que el grupo de edad de 15 a 17 años está menos afligidos por la pandemia del coronavirus.

Respecto a lo que más extrañan indica que es hacer actividades en el exterior o al aire libre, que van desde ir al cine, jugar futbol, hasta realizar algún otro ejercicio, lo cual fue mencionado por ocho de cada 10 personas.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes es fundamental para evitar que estados de ánimo como tristeza y estrés se consoliden como ansiedad y depresión.

"Muchos hogares están padeciendo o padecerán las consecuencias de la precariedad material, por lo que la prevención del hambre y el desalojo en el caso de la Ciudad de México son importantes", añadió durante la presentación del censo.

En ese sentido, la presidenta CDHCDMX propuso que uno de los recursos más importantes en esta emergencia sanitaria es el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes sobre la pérdida y el duelo que han implicado tanto la enfermedad como el cierre extraordinario de ciclos y separación de espacios importantes de sociabilidad.

Destacó que a nivel nacional 40 mil 427 cuestionarios fueron respondidos por niñas y niños entre los 6 y los 17 años, así como la realización de 648 dibujos sobre su sentir en esta pandemia; en la Ciudad de México participaron un total de 19 mil 625 personas, y se enviaron 116 dibujos.

Entre los datos más relevantes a nivel nacional, destacó que 7 de cada 10 menores de edad dijeron sentir que su mamá, papá o la persona cuidadora estaban con ellos el tiempo que necesitaban; también 7 de cada 10 consideraron que pudieron hablar con ellos y ellas si lo necesitaban.

A nivel nacional tres cuartas partes refirió que discuten poco en su casa, 40% casi nunca y 34% de vez en cuando. En la Ciudad de México los resultados fueron similares: casi tres cuartas partes refiere que discuten poco en su casa, 34% casi nunca y 39% de vez en cuando; 6% afirmó que las discusiones se presentan diariamente.

Otra parte de salud mental importante, apuntó, fue que en la Ciudad de México es reiterada la referencia a las mascotas como fuente de protección, control y afecto.

Destacó que próximamente se presentarán 16 reportes de "Infancias Encerradas" por cada una de las Alcaldías en la Ciudad de México, y 11 más sobre algunas entidades y temas específicos sobre jóvenes, personas con discapacidad, así como niñas y adolescentes.

Durante la presentación, que se realizó por videollamada, estuvieron presentes como comentaristas Luis Ernesto Pedernera Reyna, Presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU; Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM; José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General; Esthela Damian Peralta, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, CDMX y Martha Martínez Muñoz, Cofundadora de Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos.