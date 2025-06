Preocupa a OEA que jueces electos carezcan de "autonomía e independencia"

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó este viernes su informe preliminar sobre las elecciones al Poder Judicial que se realizaron en México el pasado 1 de junio.

En él, expresa su preocupación por la baja tasa de participación, así como por la posibilidad de que los jueces elegidos carezcan de "autonomía e independencia".

En términos generales, la organización no recomienda replicar una elección de este tipo en otros países.

En el informe, la OEA, que desplegó para este proceso a una misión de 16 personas de 10 nacionalidades, encabezadas por el excanciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, subrayó que el proceso electoral del domingo pasado en México fue "sumamente complejo y polarizante" y que un análisis del mismo evidencia la necesidad de "múltiples oportunidades de mejora".

La misión expresó su "preocupación por el bajo nivel de participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la elaboración de este informe, la participación para la elección fue de aproximadamente 13%1; se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados".

En ese sentido, la misión comparó la jornada con las elecciones de 2024, en las que votó 60.9% de los electores mexicanos. "La Misión considera necesaria una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más del 85% del electorado no ha mostrado interés en participar".

Recordó que el proceso para esta elección "se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad".

La Misión también subrayó que "las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en ´acordeones´ físicos y virtuales".

Además, constató que "seis de los nueve ministros (as) fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y las tres restantes son integrantes de la corte actual nombradas por el expresidente, lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo".

El informe no menciona que haya alguna evidencia de fraude y de posible vinculación del crimen organizado.

En cambio, hace un llamado a la ciudadanía e instituciones mexicanas a evaluar "si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial".

Resalta la importancia "de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo". Y concluye con este señalamiento: "la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región".