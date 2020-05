Preocupa al exterior violencia contra mujeres y niñas en México

Al menos 16 embajadas acreditadas en México, así como la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas, ONU Mujeres y la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género (MCIG) en territorio mexicano, manifestaron preocupación por el incremento de la violencia en contra de mujeres y niñas que se ha registrado en el país, tras el impacto del Covid-19.

A través de un comunicado que firman, entre otros, las embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Japón, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza, subrayaron que no es aceptable que las mujeres y las niñas sean más afectadas por la crisis de Covid-19. "Por lo tanto, es urgente que resolvamos esta emergencia por medio de la implementación de los compromisos que hemos hecho a nivel nacional e internacional. Ni una más", expusieron.

Hicieron un llamado para que se fortalezcan las medidas de prevención, atención y protección de víctimas de violencia, así como la sanción a los perpetradores. De igual forma los impactos socioeconómicos en las mujeres derivados de la contingencia sanitaria requieren de atención especial, en particular en el trabajo de las defensoras de los derechos humanos. El fortalecimiento, puntualizaron, corresponde en primer lugar a los gobiernos federales, estatales y municipales, pero los esfuerzos deben ser acompañados por las instituciones del estado, organizaciones de la sociedad civil, por el sector privado, todos los partidos políticos y los organismos internacionales.

"En particular, la significativa participación y compromiso de las mujeres y las niñas, así como de las organizaciones de sociedad civil, redes y movimientos, serán de vital importancia en la respuesta y recuperación de la crisis. En un mediano plazo, las instituciones educativas de México también tendrán un papel central en erradicar las actitudes tradicionales de machismo, que son una de las causas principales del problema, tanto en México como en otros países. Los esfuerzos para la recuperación deben abordar los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las dinámicas desiguales de poder que existen entre mujeres y hombres, niñas y niños, instituciones, comunidades y en los hogares", mencionaron.

Embajadas acreditadas en México y organismos de la ONU, expusieron que creen que las medidas son de interés no solo para mujeres y niñas, sino también para niños y hombres. "Las mujeres serán más afectadas por esta pandemia, pero al mismo tiempo, son ellas quienes se encuentran en la primera línea de respuesta, y quienes serán la columna vertebral en la recuperación de todas las comunidades. Toda respuesta política que lo reconozca tendrá un mayor impacto en la sociedad", indicaron. La crisis de Covid-19, añadieron, es un problema al que deben hacer frente todos los países de manera solidaria, ya que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son los más vulnerados por esta crisis. Es por ello que en este momento crucial los esfuerzos de todas las naciones deben dirigirse a implementar los compromisos, mandatos y presupuestos ya establecidos en sus respectivas legislaciones relativos a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y al avance de la igualdad de género por parte de las instituciones nacionales y estatales.