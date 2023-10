Preocupa perfil y designación de titular de la CNB: madres buscadoras

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la

(CNB) no cumple con los criterios mínimos de participación de familiares de desaparecidos, madres, colectivos de buscadores de todo el país y ONGs por la causa, califican de "preocupante" dicha designación."Desde el MNDM expresamos nuestra preocupación ante la reciente designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la"Vemos que una vez más hay una voz que se ha antepuesto a las de las víctimas al elegir a una persona que no cumple con el perfil para ejercer uno de los principales cargos para cumplir con la desafiante tarea de búsqueda de personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición", expresaron a través de un comunicado.El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 86 colectivos de personas que buscan en 25 estados del país y tres en Centroamérica, recordó que días previos a la decisión, junto a otras ONG, presentaron un oficio a la Secretaría de Gobernación (Segob) con recomendaciones para incluir a familias de desaparecidos en el proceso.Sin embargo, demandan que su voz no fue tomada en cuenta por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ni por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Una consulta pública para proponer personas candidatas no sustituye un proceso donde las familias tengamos participación sustantiva y real para tan importante labor", explicaron en el documento.Como respuesta piden que "el gobierno rectifique" y en los últimos meses de mandato de López Obrador, construya diálogo con los familiares de las víctimas directas y colaterales de la crisis de desaparición e identificación forense."Este proceso de designación, sin duda, profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos hemos manifestado hacia el Estado mexicano. (...) Es precisamente, el diálogo y trabajo conjunto lo que puede ayudar a encontrar caminos efectivos en la coordinación de todas las instituciones encargadas de buscar a nuestros seres queridos."En este último año de la administración federal es central tener un balance de los avances de la agenda, así como claridad en los retos que persisten para lograr el objetivo de buscar, localizar, identificar y restituir a las más de 110 mil personas registradas como desaparecidas", señalaron.Asimismo, apuntaron que una vía para enmendar la molestia de personas que buscan a sus desaparecidos ante la falta de escucha es que la nueva comisionada abra el diálogo y un proceso de construcción conjunta de soluciones para la causa."Tenemos amplia experiencia en el trabajo colectivo y colaborativo para avanzar en los temas pendientes de la agenda: la búsqueda, la localización, la identificación, la restitución digna, así como la protección y la seguridad de miles de familias que todos los días salimos a buscar."Esta es una nueva oportunidad para que el Estado demuestre su voluntad y compromiso con las miles de víctimas que tiene este país. Aquí seguiremos hasta Encontrarles", pidieron.