Preocupa uso de la fuerza pública para frenar movilidad: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó preocupación por las medidas que algunos gobiernos locales han implementado para reducir el índice de movilidad social, como medida para prevenir el Covid-19.

López-Gatell declaró que "no existe fundamento legal para utilizar la fuerza pública", pues en México no se ha decretado un Estado de excepción y, por el contrario, aplicarlo podría representar un riesgo para el contagio de personal de seguridad pública local.

"Cuando las intervenciones escalan de manera coercitiva, llega la intención de usar la fuerza pública y no sólo se cometen acciones como confinar forzosamente a la persona, sino que, lo único que resultaría es un incremento de riesgo de contagio".

"No existe, en modo alguno, el Estado de excepción en México, en ningún momento se ha puesto en restricción las garantías individuales, el Consejo determinó que todas las medidas deben ser en apego a garantizar los derechos humanos", dijo López-Gatell.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, comentó un caso del que le informaron este domingo, de una mujer que acudió a un supermercado con su hijo que padece una discapacidad, para comprar víveres y no la dejaron pasar.

"Hago un llamado también a la sociedad y a estas cadenas de supermercados de que, por favor, capaciten a su personal para que también tengan este criterio. Este pequeño iba bien protegido para evitar un contagio, hacemos un llamado para tener criterio", dijo.

Cortés Alcalá presentó las cifras de disminución de la movilidad y llamó a entidades como Baja California y Chihuahua a disminuir sus salidas de casa, pues no han alcanzado ni la mitad de reducción en la movilidad de personas en lugares públicos.