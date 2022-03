"Preocupante" que SRE pida pruebas a EU sobre espías rusos: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Mariana Gómez del Campo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, calificó de "preocupante", la declaración del canciller Marcelo Ebrard por la que solicitó pruebas al gobierno de Estados Unidos en torno a la presunta presencia de espías rusos en México.

La legisladora federal por el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que en su lugar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "debería estar haciendo su trabajo" e indagar al respecto, por lo que adelantó que en breve presentará un exhorto en la materia.

"Pedirle hoy pruebas a los Estados Unidos es por demás imprudente e insensato. Si el Canciller tenía dudas al respecto debió haber tomado el teléfono y haberse entrevistado con quién tuviese que entrevistarse del gobierno de los Estados Unidos, pero ponerte en conflicto con un país con el que tenemos el 80% de nuestras exportaciones, un tratado de libre comercio, una relación bilateral muy poderosa, ponerte al tiro por una declaración que están haciendo ellos con respecto a los rusos, me parece preocupante e imprudente", expresó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, denunció que este gobierno "desmanteló al Cisen", por lo que ahora difícilmente cuenta con la información necesaria como para corroborar ellos mismos la presencia de espías.

"En lugar de pedirle pruebas a los Estados Unidos que se pongan a hacer su trabajo, que regresen el Cisen, que verdaderamente hagan un trabajo no solo para ver si tenemos espías rusos, se habla también de miles de personas cubanas que están infiltradas en diferentes estados de la república, incluso en el sector salud, entonces ¿qué está haciendo hoy el gobierno de México?, ¿nada más lleva a cabo sus relaciones bilaterales entre dimes y diretes? Estamos por interponer un exhorto para que el gobierno haga lo que tenga que hacer e investigue si hay espías rusos o no en nuestro territorio, en lugar de estar pidiendo pruebas a Estados Unidos", aseveró.

Sobre la pregunta de si duda o no de la presencia de espías rusos en México, Mariana Gómez del Campo recordó que la embajada rusa tiene alrededor de 100 personas colaborando para ellos.

"No estoy diciendo que con esto pueda yo afirmar que ellos sean los espías rusos en territorio mexicano, pero sí se antojaría México, siendo vecino de los Estados Unidos, como para estar haciendo algo así, y sabemos el pique permanente que hay por diferentes razones entre Rusia y los Estados Unidos", declaró.

Finalmente consideró que en lugar de confrontarse con el país vecino del Norte, Marcelo Ebrard debería ser más contundente en sus declaraciones respecto del conflicto Rusia-Ucrania.

"Estamos en un momento en el que el canciller debería de estar enfocado en otros temas de la agenda, México ha sido muy insensible y poco empático con respecto a la invasión a Ucrania, la manera en la que el gobierno de México se ha conducido con respecto a la relación México-Rusia es delicada, más cuándo hoy sabemos que Rusia tiene invadido a Ucrania y ha sido como gobierno poco solidario, ha sido como gobierno poco empático", concluyó.