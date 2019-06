PREP confirma mayoría de Morena-PVEM-PT en Congreso de QR

Con el 100 por ciento de las 2 mil 136 actas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirma la ventaja de la coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo", integrada por Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en 11 de 15 distritos del estado.

El último corte del PREP, a las 5:45 horas, arroja que dicha coalición obtuvo 90 mil 135 votos contra los 67 mil 354 votos de la coalición conformada por Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Quintana Roo (PESQROO), que aventaja en tres Distritos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en un distrito.

De acuerdo con las proyecciones, a partir de los datos del PREP, el Congreso quedará conformado por 6 diputados de Morena, tres del PT; dos del PVEM y dos del PAN; 1 del PRD y 1 del PRI.

De forma preliminar, es prácticamente un hecho la entrada de la panista Atenea Ricalde, por el Distrito 01; el petista, Hernán Villatoro, en el Distrito 02; el morenista, Alberto Batún, en el 03; la pevemista, Tyara Scheleske, en el 04; las morenistas, Reyna Durán, Erika Castillo y María Fernanda Trejo, por los Distritos 05, 06 y 07.

Por el Distrito 08, sube el pevemista, Gustavo Miranda; la morenista, Uterpe Gutiérrez en el 09; por el PAN, Lili Campos, en el 10; Carlos Hernández, por el PRI, en el 11; Pedro Pérez Díaz, por el PRD, en el 12, Ana Ellemin Pamplona, por el PT, en el 13; Linda Cobos, por el Morena en el 14 y Roberto Erales, por el PT, en el 15.

Los cálculos sobre los 10 diputados plurinominales que asumirán un escaño indican que hay amplias posibilidades para el ingreso de José de la Peña, por el PVEM; José Luis "Chanito" Toledo, del Movimiento Ciudadano; de Eduardo Martínez Arcila, del PAN y actual presidente de la Gran Comisión y de la panista y ex alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres.

También podría subir Juan Carlos Beristain, quien perdió ante Lili Campos y "Chanito" Toledo en el Distrito 10; y la perredista, Iris Mora. El PRI, Confianza por Quintana Roo y el Movimiento Auténtico Social (MAS), podrían alcanzar también un escaño con plurinominales.

La elección, un "fracaso" de los partidos políticos: PES

Conforme al PREP, la participación ciudadana alcanzó apenas el 22.1 por ciento del listado nominal (un millón 247 mil 995 electores), uno de los montos más bajos en la historia de la entidad, con 263 mil 005 votos, de los cuales, 16 mil 910 fueron nulos.

Durante la clausura de la sesión permanente del Consejo General de Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) celebrada esta mañana, la consejera presidenta, Mayra San Román, se congratuló por la tranquilidad y libertad con que se desarrolló la jornada, que calificó como "transparente".

Sin embargo, Octavio Augusto González Ramos, representante del PES en el Consejo General, subrayó que no era momento de "triunfalismos", cuando el 78 por ciento de las y los electores no salió a votar.

Asumiendo que la responsabilidad ha sido de los partidos políticos, González Ramos fue más allá:

"No tuvimos la capacidad de hacer que el 78 por ciento saliera a votar. Decir que ganamos con 22 por ciento de participación, es ser mediocres. Decir que conservamos nuestro registro, es ser mediocres.

"Los que no hicimos nuestro trabajo fuimos los actores políticos. Fracasamos. 78 por ciento no salió a votar. No le echemos la culpa a la lluvia, ni a las inclemencias del tiempo", admitió.