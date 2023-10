Preparan los últimos detalles de la desaparición de Notimex

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Sanjuana Martínez, directora general de

, informó que sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para preparar los últimos detalles del cierre de la agencia de noticias del Estado mexicano y afirmó que "Estamos en la recta final".En su cuenta de Twitter, Sanjuana Martínez difundió una fotografía al lado del jefe del Ejecutivo federal en uno de los pasillos de Palacio Nacional."Sostuve reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para preparar los últimos detalles del. Estamos en la recta final", escribió en la red social.En abril pasado, el presidente López Obrador confirmó que desaparecería, pues afirmó que "ya no necesitamos una agencia de noticias, tenemos la mañanera".En su conferencia del 14 de abril, el Mandatario federal confirmó que se está llegando a un acuerdo conporque "la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno".López Obrador dijo que se van a reunir con los trabajadores se buscará un acuerdo donde se garanticen sus derechos y liquidación; así como reconoció la polarización en el conflicto de huelga, "unos a favor de Sanjuana -Martínez- y otros en contra".Dijo que la instrucción es que se llegue a un acuerdo, que no se afecte a los trabajadores, que haya reconciliación.Aseguró que, a la todavía directora de, Sanjuana Martínez, no la ven con buenos ojos aunque es una buena periodista: "Le tengo respeto, la estimo".El pasado mes de febrero se cumplió el tercer aniversario de la huelga de, la más larga en la historia de un organismo público en todo el mundo.