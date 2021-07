Preparan modelo para 3,500 personas hospitalizadas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Pese al incremento de casos y hospitalizaciones por Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que se encuentran preparando en el caso que aumenten los hospitalizados, pero que no cree que se llegue a una situación similar a la de enero.

En ese sentido, la mandataria descartó que se llegue a un escenario catastrófico ya que el modelo que tienen prevé 3 mil 500 personas hospitalizadas en agosto y no sería igual a la segunda ola donde hubo más de 8 mil personas hospitalizadas.

"Se está ya comprando Remdesivir, es un medicamento que ustedes saben tuvo un efecto muy importante para las personas hospitalizadas en los principales hospitales de la Ciudad, nos estamos preparando por si aumentan todavía más las hospitalizaciones, pero no creemos que lleguemos a una situación que vivimos en enero dado que todas las personas de 50 años en adelante pues ya se vacunaron".

A pregunta expresa si el incremento de hospitalizaciones debe generar psicosis y si está controlada la situación, la mandataria capitalina dijo que psicosis no, pero que sí deben haber cuidados.

"El mensaje a todos es que nos debemos seguir cuidando, particularmente a los jóvenes que son los que no están vacunados y aún los que tienen una sola dosis de vacuna es muy importante seguirnos cuidando y a los que no se vacunaron (...)", agregó que no hay ningún modelo "catastrófico" y que prevén que podrían llegar a 3 mil 500 ocupadas en agosto.

Por otro lado, Sheinbaum aseguró que en el siguiente ciclo escolar es importante que se regrese a clases presenciales por lo que van seguir con el plan de vacunación, "lo más importante es el derecho a la educación, hay que regresar a clases".

"El Derecho a la Educación también es fundamental; entonces, con Sana Distancia, con cuidados con todo lo que se requiera, pero el regreso a clases es fundamental".