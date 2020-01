Preparan plan alterno al Insabi

CIUDAD DE MÉXICO.- Nueve gobernadores del PAN prevén firmar un convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que los compromete a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal a fin de beneficiar la salud de los mexicanos, pero no los obliga a ceder a la federalización del sector Salud, informó Martín Orozco Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (Goan).

"Vamos a firmar un convenio que ellos mismos denominan de no adhesión, pero sí de un trabajo coordinado para mejorar el sistema de salud. La propuesta es trabajar en conjunto, pero sin dejar el sector Salud en manos del gobierno federal, no se va a federalizar, esa es la no adhesión", dijo.

A su salida de la Secretaría de Salud, donde se reunió con el titular de la dependencia, Jorge Alcocer Varela, el gobernador de Aguascalientes celebró la recepción y apertura de la 4T para recibir su propuesta, y adelantó que será hasta el 30 o 31 de enero cuando alcancen un acuerdo definitivo que se base en el trabajo en equipo, sin perder su autonomía.

"La reunión se realizó en un ánimo receptivo, de consenso, de acuerdo, donde recibieron la propuesta que elaboraron los nueve secretarios de salud gobernados por Acción Nacional, y sobre todo, se dieron fechas muy claras de cuándo podríamos llegar a un acuerdo definitivo dentro del convenio que ellos tienen de no adhesión, este trabajo técnico se hará los próximos 30 y 31 de enero, y ahí tendremos todo muy claro".