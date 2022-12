Preparan reunión senadores y titular de Segob por reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que este lunes, los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunirán con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, para revisar el proyecto de reforma en materia electoral.

Al participar en los "Diálogos sobre la visión de país" con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, el líder parlamentario informó que las minutas en materia electoral que envió a la Cámara de Diputados contienen algunas inconsistencias constitucionales, por lo que elaboró un documento para identificarlas y corregirlas.

"Les vamos a devolver la minuta, se las vamos a regresar, porque hay errores constitucionales que no podemos admitir", pues "tenemos la obligación" de cuidar que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados o de actos que vulneran la Constitución".

Ricardo Monreal afirmó que esta reforma es "un instrumento fundamental para el futuro de la democracia de México", por lo que en el Senado se determinó que no se le dispensaran los trámites legislativos al proyecto para que se aprobara por la vía rápida.

Por otra parte, señaló que el próximo 15 de diciembre concluye el Periodo Ordinario de Sesiones y todavía hay una serie de minutas y nombramientos pendientes, por lo que no se descarta un Periodo extraordinario en enero para desahogar el rezago legislativo.

El coordinador parlamentario de Morena señaló que en México tenemos tres problemas severos: la inseguridad pública, "donde el crimen organizado ha avanzado en territorios en detrimento de nuestra paz y de nuestra tranquilidad"; la economía y el empleo, pues por los dos años de pandemia "quedaron devastados grandes sectores"; y el campo mexicano.

Destacó que en los últimos cuatro años, el Congreso de la Unión logró establecer las bases constitucionales y legales para el proceso de transformación, así como las ideas que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a lo largo del país durante la campaña.

Ante consejeros políticos nacionales y estatales de Morena, alcaldes, diputados, regidores y ciudadanos, Ricardo Monreal aseguró que la agenda legislativa prioritaria para el presidente López Obrador "está concluida" en el Senado y "todas las reformas que nos envió el Ejecutivo federal, como Cámara de origen, fueron respaldadas por todos los Grupos Parlamentarios".

Remarcó que en estos cuatro años se estableció la austeridad; la separación del poder económico del poder político; el apoyo a los sectores más vulnerables; así como la creación de la Guardia Nacional y las bases constitucionales para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Recordó que las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda convocaron para mañana para la discusión de la reforma electoral que planteó la Cámara de Diputados.

Además, dijo que no nos estamos preparando para los retos extraordinarios que el país tiene, como las tecnologías de la información, el cambio climático, la ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial, geopolítica y comercio internacional.

"México juega un papel preponderante frente a estos grandes retos y puede ofrecer alternativas claras y viables frente a estos grandes problemas", expresó el legislador.

Ricardo Monreal también celebró que en Sonora se abriera este espacio para dialogar con quienes aspiran a suceder al presidente de la República, y que "tengamos voz, seamos escuchados, sin estridencias, sin gritos, sin insultos, sin descalificaciones".