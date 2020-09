Prepárense porque no vamos a dar tregua: AMLO

Ante las manifestaciones en contra de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a "los opositores" que se preparen, porque no les dará tregua y seguirá hacia adelante con la transformación de la vida pública de México.

Previo a encabezar una evaluación de programas del Bienestar, en el Museo Naval de este Puerto, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO se enfrentaron con arengas de rechazo a trabajadores petroleros que, con porras, defendieron al Mandatario.

"!Fuera López!", arengaban los integrantes del FRENAAA del puerto jarocho.

-"!Obrador! !Obrador! !Obrador!", gritaron los petroleros con mayor fuerza y cuyo por número de voces dominó el coro, mientras el titular del Ejecutivo llegaba en su camioneta negra al Museo Naval, sin ningún inconveniente.

Ya en si discurso, el presidente de México recordó:

"Somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra, por eso que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua".

El jefe del Ejecutivo dijo que no darán ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, "vamos hacia adelante hacia la transformación de México, que ya se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, haremos una patria nueva, vamos a la cuarta transformación de nuestro país".

Acompañado por el secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitláhuac García (Morena) y secretario del Bienestar, Javier May, el Presidente destacó los apoyos y programas sociales que su gobierno destina a las personas más humildes y que más lo necesidad.

Destacó que, en materia de seguridad, en Veracruz, están disminuyendo los delitos sobre todo el homicidio doloroso y la extorsión.

"Hay una Disminución de 50% en secuestros que era una calamidad, se padecía mucho se homicidios, secuestros y extorsiones; pero todo esto debe ir cambiando, tenemos dos elementos ya no se permite el contubernio con la delincuencia y somos muy perseverantes".