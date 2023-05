Presenta folleto para padres para inhibir consumo de drogas

A-AA+

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, llamó a las madres y padres de familia a participar en la prevención del consumo de drogas, y dio a conocer el folleto Orientaciones para madres, padres y familias.

"Este folleto, trae información general sobre los daños por el consumo de drogas de las que ya hemos mencionado y tiene unas orientaciones. Porqué los adolescentes consumen drogas.

"Y luego el otro capítulo es: que protege a estudiantes a consumir drogas. Y a qué ponemos especial atención, a lo importante de decir no, aprender a decir no a las drogas, reconocer las señales de alerta, buscar apoyo", dijo.

En su participación de este martes en la conferencia matutina de Palacio Nacional, Ramírez Amaya sostuvo que se debe fortalecer lo que significa el amor, el respeto, la comunicación, las familias y fortalecer sobre todo los valores.

"Estas son cuestiones que vienen aquí planteadas en las orientaciones, en las que se establecen algunas preguntas y propuestas sobre cómo podemos ayudar a que no haya ese consumo por parte de nuestros hijos, de nuestras hijas", indicó.

Precisó que Orientaciones para madres, padres y familias ya está disponible en el micrositio estrategiaenelaula.sep.gob.mx