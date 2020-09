Presenta IMSS anteproyecto de presupuesto por más de 900 mil millones de pesos

Con el anteproyecto de presupuesto 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va a garantizar medicamentos, vacunas, material de curación, insumos médicos y Equipos de Protección Personal, además de suficiencia presupuestal para asegurar el pago de pensiones e incrementar los servicios de personal con seis mil 462 plazas exclusivas para el personal médico.

En conferencia de prensa, encabezada por el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y el encargado de la Dirección de Finanzas, César Rojas Flores, se expuso que en el presupuesto para el próximo año se tienen considerados ingresos totales por 937 mil 27 millones de pesos, monto que se compone de las cuotas obrero-patronales, aportaciones del Gobierno Federal, e intereses de las reservas e inversiones financieras del Instituto.

Al respecto, el encargado de la dirección de Finanzas explicó que de aprobarse en el Congreso de la Unión, los recursos permitirán privilegiar las actividades sustantivas del Instituto, ejercer el gasto con eficiencia operativa y garantizar la viabilidad financiera del Seguro Social.

Por su parte, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, comentó que durante muchos años se procuró la viabilidad financiera del Instituto, pero se dejó de lado la contratación de personal, no hubo interés en invertir y se comenzaron a subrogar funciones específicas y esenciales del Seguro Social.

"Eso es lo que creo que nos distingue más, no compartir ese modelo, no compartir esta idea que hay que disminuir a toda costa lo público y buscar a toda expensa ampliar lo privado. No, no lo creemos así, creemos que hay servicios y que hay temas en donde podemos echar mano, pero no en las áreas sustantivas", subrayó.

Zoé Robledo destacó que por ley el IMSS envió el anteproyecto de presupuesto 45 días antes del plazo límite que tiene el Gobierno Federal para remitir el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Será la Cámara de Diputados la que lo discuta y en su caso lo apruebe, nosotros tenemos confianza en que se puede aprobar en sus términos y no tenemos conocimiento de una intención de que pudiera haber un cambio o recorte en este sentido", afirmó.

En cuanto a la situación financiera, el encargado de la Dirección de Finanzas, César Rojas, destacó que se tiene una meta de reservas financieras por 31 mil 857 millones de pesos y un balance de 35 mil 340 millones de pesos. "Son los niveles de reservas financieras más altos que ha tenido el Instituto y que dan viabilidad financiera hasta el año 2034".

Afirmó que derivado del entorno actual de emergencia sanitaria por COVID-19, el anteproyecto de presupuesto 2021 considera esta situación y el IMSS está preparado para enfrentar lo que continúe de la pandemia en el resto del año y lo que viene el próximo.

Señaló un incremento sustancial asignado a la atención de esta enfermedad y se han invertido más de 16 mil millones de pesos en la adquisición de insumos y servicios médicos, adaptación de unidades temporales, servicios de personal (Bono COVID, Notas de mérito, sueldos y salarios), equipamiento médico, incapacidades médicas COVID-19 y el convenio marco de subrogación con hospitales privados.

Dijo que se contempla un egreso de 901 mil 687 millones de pesos, a fin de garantizar las actividades sustantivas del Instituto, materiales y suministros, conservación e incluso gasto en infraestructura.

Rojas Flores indicó que para materiales y suministros se considera la inversión de 72 mil 663 millones de pesos para proteger a la salud de los trabajadores del Seguro Social.

Detalló que en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se propone un presupuesto de 560 mil 866 millones de pesos, que permitirá contar con recursos suficientes para el pago de pensiones, servicios y beneficios que reciben las y los derechohabientes.

"El esfuerzo y el compromiso de la dirección general ha sido buscar la implementación de un Programa Nacional de Mantenimiento de Obras, con el fin de reforzar la eficiencia operativa de las unidades médicas, hacer este gasto en conservación y dar atención de calidad a la derechohabiencia", subrayó.

Dijo que para este programa se tiene considerado destinar cerca de ocho mil 690 millones de pesos, que se traduce en nuevas unidades médicas y adquirir el equipamiento que será instalado en estas unidades.