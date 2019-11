Presenta López Obrador terna para ministro de la Suprema Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para ocupar la vacante de ministro de la Corte, que dejó Eduardo Medina Mora, integrada por tres mujeres.

La propuesta la encabeza Margarita Ríos-Farjat, quien funge como directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT); trabajó en el Poder Judicial entre 1996 y 1999, y es doctora por el Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Ana Laura Magaloni Kerpel, otra de las postuladas, fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid.

La última candidata es Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático de Gobernación; abogada por el ITAM, con maestría por la UDLA, fue asesora jurídica del Consejo General del IFE (hoy INE), de 1998 a 2005.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que será el Senado el que elija, con libertad, al mejor perfil.

"Los senadores van a poder elegir en libertad. Uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, para decirlo coloquialmente, 'no hay línea' o la línea es que no hay línea, no es mandar una terna y que tengamos preferencia por alguna de las abogadas", enfatizó.

La vacante a cubrir, para la que se envío esta terna, es para sustituir la que dejó Eduardo Medina Mora de manera prematura, 11 años antes de concluir el encargo.

Media Mora, personaje cercano al expresidente Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Fiscalía General de la República por unos presuntos depósitos bancarios en cuentas en el extranjero.