Presenta PAN ola de iniciativas en materia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una "ola" de iniciativas en materia de seguridad, a fin de coadyuvar en el combate al crimen organizado.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario albiazul, Jorge Romero, acompañado por todas y todos sus compañeros de bancada, sostuvo que lo anterior responde al fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos.

"Lo que vivimos es una crisis de seguridad, y lamentablemente la política de Estado es negarlo cada mañana, esa es la política de este Estado, el negacionismo, el taparse los ojos, su estrategia es un slogan, decir que son mejores los abrazos en lugar de los balazos, esa es la magnitud de importancia que le da este gobierno. Si por lo menos ese slogan hubiera servido, nosotros también lo hubiéramos aplaudido, entendemos que se trata de un llamado de paz, el problema es que ese llamado de paz no fue correspondido para este gobierno, más bien lo consideraron los delincuentes es que les levantaron la plumilla, total, lo que va a haber por parte del gobierno son abrazos, mientras ellos conquistan por la fuerza miles de kilómetros cuadrados de este país", declaró.

Se trata de cuatro propuestas de reforma que plantean crear una corporación especializada en investigación de delincuencia organizada, recuperar el FORTASEG para capacitar y equipar a policías municipales, crear cuerpos especializados para perseguir ciberdelitos, obligar a todo el gobierno a fortalecer los esfuerzos en prevención del delito, crear jurados populares y más tecnología para facilitar mecanismos de denuncias, así como eliminar el ISR en la reparación de daños a estas víctimas.

Durante la presentación de las iniciativas en el pleno, los integrantes de la bancada de Morena comenzaron a gritar "Genaro sí sabía" "Genaro sí sabía".

Al respecto, Romero Herrera sostuvo que a diferencia de otros partidos, "el PAN critica con propuestas", y se dijo orgulloso, de que en la administración de Felipe Calderón se haya combatido a la delincuencia.

"Nos enorgullecemos de que haya sido política de Estado combatir el crimen organizado, en vez de avergonzado, nos enorgullecemos, y pese a las críticas, con este gobierno se han perdido el doble de almas de las que se perdieron en los dos sexenios anteriores. Nuestra crítica es constructiva, venimos con propuestas, no nada más a hablar y criticar por criticar", declaró.

Finalmente, el líder albiazul sostuvo que salvo la propuesta de regresar el Fortaseg, las iniciativas que presentaron no tienen impacto presupuestal: "Lo único que se ocupa es voluntad política, no pueden usar como pretexto que se ocupan recursos, y en todo caso, habrá que preguntar a los ciudadanos en qué se usan los recursos, si en seguridad o en refinerías que no refinan".

En el pleno, el diputado panista, Gerardo Peña, aseguró que dichas iniciativas "sentarán las bases de un México en paz". Flanqueado por sus compañeros quienes portaban mantas con las leyendas "147 mil muertos" y "no son cifras, son personas".