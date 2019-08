Presenta PAN queja contra presidente por spots del Primer Informe

El PAN presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja con solicitud de medidas cautelares para detener la "campaña sistemática de promoción personalizada" en que presuntamente ha incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la querella, no se trata sólo de la promoción, vía spots, que se hace del "informe" que el presidente realizará el próximo domingo 1 de septiembre en el zócalo, sino porque ya con éste son tres "informes" que realiza aparentemente fuera de los parámetros constitucionales.

De acuerdo a la Constitución el 2 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Federal debe presentar un informe del estado general que guarda la administración pública, pero por escrito y ante el Congreso de la Unión.

La queja presentada por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, recuerda que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución sólo permite la difusión de informes anuales de labores o gestión en medios de comunicación social pero siempre y cuando se cumpla con varios requisitos.

Estos son: "siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe".

Pero el presidente ha realizado –de acuerdo al PAN- promoción personalizada y de forma sistemática, pues el del próximo domingo será el "tercer informe" por lo que ya excedió la periodicidad permitida en la Constitución y en la Ley General de Comunicación Social, que indica que sólo será "una vez al año".

El presidente López Obrador ya tuvo "el llamado 'Informe de los 100 días'" así como el llamado "Primer Informe de labores por la celebración del Triunfo de Morena en las pasadas elecciones federales", eventos realizados los pasado 11 de marzo de 2019 y 1 de julio de 2019 respectivamente.

Por tanto, "al romperse con dicha temporalidad se define por ministerio de ley como propaganda" y dado que la difusión no es a nivel regional, sino nacional, "es claro que se trata de un evento de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada".

Sondón expuso así que el presidente "ha venido realizando de forma sistemática bajo el pretexto de la presentación de informes" una campaña fuera del marco legal.

De acuerdo con el panista esta estrategia podría tratarse de un "fraude a la ley, pues un servidor público bajo el amparo de la libertad de expresión no puede promocionar su imagen, voz y nombre de forma sistemática con el pretexto de rendir informes contraviniendo la ley".

Además consideró que en los spots se difunden compromisos de campaña, como en los anteriores "informes" y no se trata de "un informe del estado general que guarda la administración pública" como marca la ley por lo que demandó el retiro de los spots.