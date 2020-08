Presenta Sheinbaum el Plan Chapultepec

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, encabezaron este domingo la presentación del Plan maestro general del proyecto denominado "Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura", que es uno de los proyectos prioritarios de esta administración que implica la restauración de varias áreas de las cuatro secciones del Bosque para generar recintos culturales y ambientales, y la construcción de tres nuevos inmuebles.

Durante la conferencia realizada en una carpa instalada frente a la Casa Alemán en Los Pinos, uno de los espacios donde se llevarán a cabo varias de las obras del proyecto, la secretaria Alejandra Frausto dijo que la Secretaría de Hacienda ha destinado este año para estos trabajos son mil 100 millones de pesos para las obras de interconexión, y para parte de la restauración ambiental; que entre las obras que este año estarán se encuentra el nuevo Museo del Maíz que estará en Los Pinos, en el antiguo Molino del Rey.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este año el Gobierno de México ha destinado "una inversión histórica para el rescate natural, para el rescate de la Ciudad de México, para poner a la Ciudad de México como lo que es, la Ciudad más bella del mundo", señaló Sheinbaum luego de asegurar que el proyecto se divide en cuatro partes fundamentales y de mandar un mensaje a los ciudadanos, sobre todo de las alcaldías cercanas al Bosque de Chapultepec.

"Decirles a los habitantes que el proyecto es un proyecto principalmente de rescate natural y cultural del bosque, no vamos a hacer nada por ponerlo en riesgo, por el contrario es un rescate y un proyecto de promoción del Bosque de Chapultepec como área natural", afirmó la jefa de gobierno.

Alejandra Frausto dijo que las tres obras nuevas son Pabellón contemporáneo mexicano, el Cubo escénico y el Espacio de cultura ambiental y jardín etnobotánico, "este año no hay inversión para ellas todavía, eso está en estudios y análisis".

El artista Gabriel Orozco, quien encabeza el plan maestro, a través de un mensaje en video, señaló que el plan maestro va bastante avanzado, "No hemos parado de trabajar, hemos seguidos avanzando en planes, estudios, conversaciones con el consejo rector y con las secretarias implicadas".

Hace 16 meses, el 2 de abril de 2019, en Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el "Proyecto del Bosque y del Complejo Cultural Chapultepec", que encabeza el artista Gabriel Orozco.

Este domingo se convocó a conferencia para anunciar los avances del proyecto de construcción.

Durante la presentación estuvieron Diego Prieto, director del Instituto Nacional de antropología e Historia; Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México; Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora de Conagua, entre otros.

Intervención no pone en riesgo bosque

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las 800 hectáreas del Bosque de Chapultepec no estarán en riesgo, sino que tendrá una intervención natural y ambiental en las cuatro secciones por lo que todos los habitantes pueden dar su opinión sobre el proyecto que dará paso a nuevos espacios culturales.

"Decirles a los habitantes de la Ciudad de México, alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, que el proyecto es principalmente natural y cultural del Bosque (de Chapultepec) que no vamos a hacer absolutamente nada que signifique poner en riesgo al bosque, sino todo lo contrario".

Por lo que mediante la página http://proyectochapultepec.cdmx.gob.mx y http://chapultepec.cultura.gob.mx/ así como diversos kioscos se tendrá un espacio de comunicación con la ciudadanía donde podrán dar su opinión sobre el rescate del área natural.

"La ciudadanía podrá expresar sus opiniones así como recomendaciones", dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marian Robles.

Durante la presentación del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura Avances de un Proyecto en Construcción, en compañía con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraustro, Sheinbaum destacó que el proyecto tendrá cuatro ejes fundamentales; uno de ellos es la conectividad entre todas las secciones, rescate ambiental y cultural e incorporación de nuevos complejos.

"Es elemental el rescate del Bosque de Chapultepec no solo parta de su primera sección, que es la más reconocida por su museos y lagos, sino también la segunda sección particularmente por su rescate ambiental y la tercera sección por el rescate hídrico y natural, y rescate y promoción turística del bosque y promover la interconectividad", indicó que Gabriel Orozco, "imprime una idea integral al Bosque de Chapultepec.

Agregó: "La interconectividad entre la primera y segunda sección, segunda y la tercera y la tercera y la cuarta sección es uno de los elementos fundamentales del proyecto Bosque de Chapultepec que ya tiene una historia, que inició cuando el actual presidente fue Jefe de Gobierno y se destinaron recursos para su rescate ambiental pero hoy se concentra en el área más abandonada que es la tercera sección del bosque", indicó.