Presentan Acción de Inconstitucionalidad contra Ley Zaldívar

El bloque opositor en el Senado, integrado por el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD interpuso esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía el mandato del ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El documento fue elaborado por el Grupo Parlamentario del PAN en la cámara alta, y fue firmado por los coordinadores del resto de las bancadas que conforman el "bloque de contención".

La tarde de este miércoles, el equipo jurídico de la bancada panista acudió a las instalaciones de la SCJN para hacer entrega de manera formal del recurso de inconstitucionalidad, mismo que fue recibido en la oficialía de partes de la sede de la Corte, en la calle de José María Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En el documento, se exponen los argumentos jurídicos que sustentan esta acción, basados en que la ampliación del mandato del consejero presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, viola de manera flagrante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no basta con aprobar una reserva a la Ley del Poder Judicial de la Federación para extender la permanencia del titular de la Corte.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, señaló que son 5 las violaciones la Constitución Política cometidas en este caso.

"Son evidentes las violaciones a la Constitución, no se pueden reelegir, no puede ampliar su mandato, no puede desde un décimo tercero transitorio modificarse una norma constitucional. También falto el procedimiento legislativo".