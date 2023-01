Presentan acción de inconstitucionalidad contra Plan B electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, acudió a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), donde presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas, que forman parte del llamado Plan B electoral del presidente López Obrador.

"Que ese bodrio electoral que mandaron como reforma y aquí el vecino de Palacio Nacional a San Lázaro a la Cámara de Diputados y que fue aprobado, ya con la pretensión de sacar adelante reformas constitucionales que convalidarán la pretensión de acabar con las autoridades electorales independientes y arrasar con la pluralidad política del país y hacer y deshacer a su antojo en materia de carácter electoral.

"No pudieron sacarlo, gracias a que la oposición representada por los grupos parlamentarios PRD, PAN, PRI… no permitieron con sus votos que se aprobaran ese bodrio de reforma electoral", manifestó Zambrano a las afueras de la SCJN.

Abundó que después de eso siguieron con lo que López Obrador le llamó el Plan B, que era sacar mediante reformas legales que violan los principios básicos constitucionales para elecciones limpias, transparentes con equidad y que aseguran la existencia de una autoridad autónoma independiente en elecciones se fueron a sacar esas reformas legales con estos mismos contenidos.

Detalló que en esta semana se vence el plazo para las presentaciones de acciones de inconstitucionalidad en contra de estas dos leyes generales.

"Ahora quieren que los funcionarios públicos hagan lo que se les de su gana de carácter público para tener unas campañas sin rigor, sin ningún sentido de equidad y de transparencia", sostuvo Zambrano.

Por otra parte, comentó que por dignidad la ministra Yasmín Esquivel debe pedir licencia hasta que la UNAM concluya la investigación por el plagio de su tesis de licenciatura en derecho.

"No puede ser que alguien acusada de plagio, es decir, que una delincuente que está impedida de ser parte del pleno de la Corte esté fungiendo, como ministra, y la Corte misma, también lo digo con todo respeto y responsabilidad, debiera tomar algunas decisiones internas que digan: mientras esto esté en litigio, pues ni siquiera derivarle temas para que sea partícipe de decisiones", puntualizó.