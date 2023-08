Presentan amparo en Chihuahua contra libros de texto gratuito

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Durante este jueves el diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, acudió a los juzgados federales de Ciudad Juárez para presentar un recurso de amparo en contra de los nuevos libros de texto que la federación pretende implementar para el siguiente ciclo escolar.

"La gobernadora anunció que no se realizaría la distribución, pero esa es una decisión personal, lo que nosotros buscamos es darle una fortaleza jurídica, un mandato judicial a través de los amparos, para que sea un juez el que mándate que en Chihuahua, que en Ciudad Juárez, ese virus ideológico que son los libros de texto que desarrolló el gobierno de la falsa transformación, no lleguen a las escuelas en el ciclo escolar que está por comenzar", dijo el diputado de MC.

De acuerdo con el diputado, agotará todos los medios jurídicos, políticos y sociales para impedir que estos libros se distribuyan y lleguen a las aulas del estado.

Por ello, indicó que este amparo deriva del hecho de que los nuevos libros de texto incumplen con el mandato constitucional de que la educación debe ser basada en la ciencia, alejada de adoctrinamiento político, además de que el proceso para la realización de los mismos violó toda legalidad, excluyendo a docentes, especialistas y padres de familia de la elaboración.

"Fue un proceso opaco en donde no participó más que un solo funcionario y, de manera alarmante, fue solo un funcionario, Marx Arriaga, quien se dice afín a regímenes comunistas y a dictadores, el encargado de elaborar estos panfletos ideológicos con que pretenden adoctrinar a nuestros hijos", sentenció.

A la par de esto, al menos 30 organizaciones civiles en Chihuahua manifestaron este día su descontento con los nuevos libros de texto, los cuales ya llegaron a la entidad, pero no serán distribuidos en los planteles aún, debido a que ayer la gobernadora Maru Campos ordenó a la Secretaría de Educación no distribuirlos.