Presentan dos denuncias contra Cuauhtémoc Blanco por foto

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, informó que un grupo de legisladores locales presentó una denuncia donde exige al Ministerio Público estatal investigar hechos relacionados con la fotografía donde aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y tres líderes del crimen organizado.

Carmona Gándara fue entrevistado en el noticiario de Pepe Cárdenas, en Radio Fórmula, y explicó que los diputados piden asimismo investigar el origen y el contenido de las mantas que surgieron después de que la OEM publicó la fotografía del gobernador con los líderes del narcotráfico en Morelos.

"Una gráfica por sí misma no constituye la comisión de un delito", dijo el fiscal y aseguró que el "Ministerio Público intervendrá en estricto uso de las facultades que le confiere la Constitución y si resulta que hay un indicio o un hecho que sea de su competencia entonces entrarán a la investigación, pero si no es así tendrán que decretar o remitir las constancias o actuaciones a las autoridades ministeriales federales. No podemos adelantar nada", expresó.

Por otra parte, luego de presentar una denuncia de hechos ante la FGR contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y encubrimiento, el presidente del partido local Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, fue citado a comparecer ante la delegación federal para ratificar y aportar más datos a su acusación legal.

Paredes, actual presidente del Colegio de Abogados de Morelos, dijo que su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tiene como base la fotografía que publicó la OEM en la que aparece el gobernador Blanco Bravo acompañado de tres líder del crimen organizado en el estado, uno de ellos Raymundo Isidro Castro asesinado en el Centro de Reinserción Social Morelos, en una riña de internos, en octubre de 2019.

"Se debe romper el círculo de impunidad que vive el estado, nadie puede estar en contra de la ley y arriba de la ley. Nos dimos a la tarea de llevar a cabo un estudio de los hechos y concluimos que sí había delito que perseguir", dijo Paredes Sotelo cuya denuncia fue asentada en la Carpeta FED/MOR/CUER/0000023/2022.

La delegación de la FGR le envió el oficio número CUE-EIL-E2C7-018/2022 para notificarle su comparecencia el viernes a la 17:00 horas y para ello le pide llevar traer "la documentación que acredite su dicho y aportar mayores datos, por resultar indispensable para la debida integración de la carpeta de investigación que al rubro se indica", dice el oficio firmado por la agente del MPF, Anahí Recenos Herrera.