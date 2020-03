Presentan iniciativa para castigar el ciberacoso en Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich presentó al Congreso del Estado una iniciativa para para reformar el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de que las mujeres no sean violentadas y acosadas mediante el llamado "ciberacoso".

Ante la presidenta de la mesa directiva, diputada Magdalena Uribe Peña, Pavlovich hizo entrega de lo que llamó una batería de reformas a leyes, que de aprobarse, permitirán al Ministerio Público dictar una medida cautelar para que imágenes como videos y fotografías que se suben a la red, sean bajadas y que no permanezcan en el tiempo, explicó.

"Estamos marcando historia y creo que este Congreso lo hará, en una batería de reformas a leyes, tanto al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto está basado en la lucha de una joven veracruzana llamada Olympia, que ustedes recordarán, y básicamente de lo que se trata es de empujar con todo para que no más mujeres y sobre todo jóvenes, sean violentadas, acosadas mediante el ciberacoso y que marquen su vida para siempre", aseveró.

La gobernadora dijo que ha conocido muchas historias de mujeres a las que se les ha destruido la vida por ese tipo de situaciones, por lo que Sonora tiene que ir a la vanguardia, escuchar a las jóvenes que piden mayor velocidad en las investigaciones.

Explicó que la iniciativa plantea reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de que se considere como grave este tipo de delitos sexuales, y se incluirá a los órganos desconcentrados que reciban dinero público.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada hará suya la iniciativa una vez que sea turnada a comisiones en el Pleno del Congreso, informó la titular del Poder Ejecutivo estatal, pero espera que todos los diputados, a la mayor celeridad, la aprueben.

En la entrega del documento estuvieron presentes diputados integrantes de la LXII Legislatura; la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña López; la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y Guadalupe Taddei Zavala; magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y funcionarios públicos.