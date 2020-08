Presentan iniciativas para elevar a nivel federal "Ley antichatarra"

A partir de la iniciativa que el pasado 5 de agosto el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó para la prohibición de venta directa de "comida chatarra" a menores de edad, este lunes el senador de la República por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó tres iniciativas para elevar a nivel federal la prohibición de la venta de refrescos y alimentos ultraprocesados —conocidos como "chatarra"— a personas menores de 18 años.

Estas iniciativas buscan una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la misma manera, propuso que el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) a alimentos procesados y bebidas azucaradas de alto contenido calórico sea el equivalente a la mitad de su precio.

Como un complemento a estas tres iniciativas, el senador de Morena también propuso reformas a diversas leyes secundarias para garantizar que los recursos recaudados a través del IEPS que pagan las bebidas azucaradas o edulcoradas, así como los alimentos de alto contenido calórico, se destinen a programas que atiendan los problemas y las enfermedades asociadas a la obesidad y la mala nutrición.

"Las tres iniciativas, que forman parte de mi agenda legislativa para el próximo período de sesiones, tienen el propósito de acompañar la Estrategia Nacional para una Alimentación Sana establecida por el gobierno de la República", informó.

Salomón Jara aseguró que el mercado de la venta de bebidas azucaradas y alimentos "chatarra" es muy lucrativo, ya que en los tres últimos años esta industria ha reportado una utilidad bruta de 123 mil millones de pesos, a costa de la salud de casi 93 millones de mexicanos que sufren sobrepeso y obesidad.

"Combatir la adicción al azúcar y al sodio no será una tarea sencilla, puesto que se enfrentará a la resistencia de los industriales de alimentos chatarra y bebidas azucaradas", ya añadió que, "no en balde esta industria ha dedicado sus esfuerzos a producir generaciones de consumidores, generaciones de adictos a los endulzantes y al sodio, que es por lo que la consideramos un cártel".

"Que quede claro, porque los industriales están desinformando a la población, la iniciativa que se aprobó el Congreso de Oaxaca y la que presentaré no prohíben la venta en general, sino la venta directa de alimentos procesados y refrescos a niñas, niños y adolescentes", sostuvo.

El senador Salomón Jara celebró las reformas aprobadas en el Congreso de Oaxaca que prohíben la venta a menores de edad de refrescos, bebidas azucaradas y alimentos procesados comúnmente conocidos "chatarra". Finalmente, afirmó que es falso que estas iniciativas afecten a los pequeños comercios e incentivará el comercio informal.

La prohibición de venta directa de "comida chatarra" a menores de edad ha sido una iniciativa el respaldo de diferentes sectores, desde organismos civiles, asociaciones indígenas, instituciones nacionales e internacionales. Ejemplo de esto fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), que recomendó al resto del país seguir el ejemplo de esta entidad, por la buena nutrición de niñas y niños.