Presentan plan para prevenir las adicciones a drogas entre los jóvenes

"Sabemos que podemos detener el consumo de drogas porque se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo y de fortalecimiento de su autoestima para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario reivindicó que su Gobierno "no va a dar la espalda" a la juventud y evitará que los jóvenes "tomen conductas antisociales y terminen formando parte de la delincuencia y las bandas".



López Obrador arremetió contra los Gobiernos predecesores porque "es evidente que fue creciendo el consumo sin que nadie hiciera nada por detenerlo, ni una campaña".



"Se hizo apología de todo lo relacionado con la drogadicción, se exaltó y se dejó a los jóvenes sin opciones alternativas", sostuvo López Obrador, quien dijo a la juventud que "lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo".



Durante la rueda de prensa, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que esta campaña de comunicación "va más allá de prevenir las adicciones, sino recuperar la salud de la sociedad".



Y presentó el logotipo del programa, el cual consistirá en una sombrilla verde porque significa "protección".



Buena parte del plan consistirá en la difusión de videos informativos a través de medios de comunicación, que buscarán "crear conciencia y que la gente pueda cuidarse mejor ante esta situación", dijo el portavoz.



Para ello, van a "estimular valores positivos para reafirmar la autoestima" de los jóvenes en riesgo de caer en adicciones.



El Gobierno lanzará también una aplicación para teléfonos móviles con un test para detectar si alguien padece adicciones.



Además, el programa incluirá la convocatoria de diferentes sectores sociales para recabar opiniones sobre las problemáticas y necesidades de la juventud y de su entorno.



"Antes de juzgar o estigmatizar a una persona, tenemos que escucharla", defendió Ramírez.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el plan no se limitará a una campaña de información, sino que también se capacitará a centros de salud en materia de adicciones y habrá cambios curriculares en educación.



"La población merece y debe ser atendida con la generosidad del Estado, que le brinde oportunidades para incorporarse en una vida sana y productiva", expresó.



En ese sentido, señaló que es "extremadamente importante" la salud emocional y la autoestima para que los jóvenes se sientan "reconocidos como miembros de la sociedad de pleno derecho".



El Gobierno prevé impulsar actividades culturales en los 32 estados del país para que los jóvenes se apropien de los espacios públicos y preparar a maestros, padres de familia y tutores para la prevención de adicciones.



López Obrador volvió a criticar las protestas de los policías federales que no quieren ingresar a la nueva Guardia Nacional para no perder prestaciones laborales.



"Qué buena decisión reformar la Constitución para crear un nuevo cuerpo de seguridad", dijo el mandatario tras reprochar las manifestaciones sucedidas "ayer, anteayer y probablemente hoy".



"Ya no tengo que explicar mucho. ¿Qué había?, pues lo que estamos viendo", añadió el mandatario, quien en los últimos días ha acusado a la Policía Federal de ser un cuerpo corrupto.