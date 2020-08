Presentan protocolo para evitar contagios Covid ante sismos en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) presentó un nuevo protocolo de actuación en caso de sismos en donde se prioriza las medidas de protección sanitaria para el personal operativo, y evitar contagios de Covid-19.

El personal operativo de la dependencia deberá portar en todo momento el equipo de protección como cascos, lentes, cubrebocas, careta, guantes, overol y zapatos de seguridad.

Para cualquier tipo de atención deberán privilegiar el lavado de manos y el uso del gel antibacterial. Además, no podrán estar en campo personal vulnerable los mayores de 60 años.

El Plan de Emergencia Sísmica contempla tres tipos de etapas de acción para el personal, representada por los colores del semáforo, en donde verde es intensidad sísmica baja, amarillo mediana exposición y rojo, alta.

No solo eso, también contempla la intervención de los ciudadanos en casos donde la intensidad sea alta, por lo que todo el personal operativo durante la emergencia deber exhortar a los participantes a apegarse a las medias sanitarias.

Si bien la Ciudad de México cuenta con los recursos de las alertas sísmicas, puede ocurrir un movimiento telúrico que no provenga de la Costa del Pacífico y no puedan activarse los sensores, como en el caso del terremoto del 19 de septiembre, en donde la gente fue la primera en intervenir durante el siniestro, por lo que el personal deberá actuar en tres etapas, todas dependiendo de la magnitud del movimiento telúrico.