Presentan protocolo para regreso a clases presenciales en la CDMX

A seis días del regreso a clases presenciales de educación básica, el Gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad Educativa Federal en la capital informaron que ya está listo el protocolo para que los estudiantes puedan regresar a las aulas, en donde se descartan las clases escalonadas y las pruebas Covid-19 en los planteles.

No obstante, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se garantizará las condiciones para que todos regresen a clases, asimismo, expuso que el 99% de los planteles están en condiciones para recibir a los alumnos.

"Es universal, van a estar abiertas todas las escuelas. Nosotros vamos a estar apoyando y hay una aceptación muy grande por parte de los Consejos Técnicos, la gran mayoría va a regresar a clases, habrá algunas que tomen una opción distinta, pero el objetivo es abrir todas las escuelas", dijo la mandataria.

A pregunta expresa si se harán pruebas aleatorias en las escuelas, comentó que no, pero permanecerán los kioskos "y en caso de que haya un caso positivo en una escuela, pues se hace el protocolo epidemiológico que tenga que hacerse a través de las pruebas".

--Hay escuelas que necesitan una intervención mayor: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo, comentó que de los 2 mil 700 planteles que hay en la capital, hay 44 escuelas que requieren una intervención mayor y que en caso de que no estén listas para el regreso a clases, se hablará con las autoridades federales para establecer los centros donde podrán tomar las clases.

"Entendemos que las madres y padres de familia tienen preocupaciones para la entrada a clases, pero tenemos que pensar en la salud de nuestros niños y niñas y en la salud integral. Vamos a estar coordinados con la autoridad educativa federal, pero es algo bueno el inicio de clases", expuso la mandataria.

Luis Humberto Fernández, de la Autoridad Educativa Federal, expuso que se cumplirán las nueve intervenciones estipuladas por la Secretaría de Educación Pública, entre ellas, la integración de los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE); los filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases; lavado de manos; uso de cubrebocas; uso de gel antibacterial.

Asimismo, se priorizarán los espacios abiertos para la sana distancia; se suspenderá cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar; avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con Covid-19.

El funcionario expuso que el regreso a clases es uno de los mayores desafíos del país, por lo que aseguró que fue estudiado cuidadosamente.

"La apertura de clases no es un proceso que se haya hecho de un día para otro es algo que llevamos preparando mucho tiempo, que se cuentan con los protocolos, que se avanzado muchísimo obviamente es un momento del mayor desafío, es el mayor desafío en la historia de la educación en México", dijo.

Indicó que, para cumplir los protocolos de sanidad en las escuelas de la Ciudad de México, se han entregado 9 mil 500 termómetros; se entregaron 700 mil cubrebocas; se han distribuido kits de limpieza que contienen (cloro, gel antibacterial, jabón líquido, detergente en polvo, toallas de papel, jerga, franela y limpiador desinfectante multiusos); se entregaron 1 millón 557 mil botellas de gel antibacterial con 500 ml, es decir, 700 mil litros.