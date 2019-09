Presentan reportes de fosas clandestinas y avances del Caso Ayotzinapa

Al 15 de junio de 2019 el gobierno federal registró 426 fosas clandestinas con mayor incidencia en Veracruz, Colima, Sinaloa y Sonora.

Así lo reporta el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que también afirma que la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado 207 sitios de inhumación clandestina en los estados de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Colima, principalmente. En tanto, se tienen registrados 551 cuerpos en fosas clandestinas en los estados de Colima, Sinaloa y Jalisco.

Sin embargo, el documento indica que el gobierno federal aún trabaja en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mismo que tiene un rezago desde abril de 2018 porque algunas de las actualizaciones se realizaron en papel o vía correo electrónico.

En su informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a la creación de un sistema electrónico para que las fiscalías registren a cualquier persona desaparecida o no localizada.

Avances en Caso Ayotzinapa. La reconducción de la investigación del caso Iguala y búsquedas en campo son las principales acciones que el gobierno federal ha implementado para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Así lo indica el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que destacó que desde el 4 de diciembre de 2018, mediante decreto presidencial, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Dicha Comisión, afirma el documento, ha impulsado la firma del acuerdo que crea el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Mexicano que verifica y asiste las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas y medidas estructurales y de no repetición.

El presidente también destacó el acuerdo firmado entre el Estado Mexicano y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelett para brindar asesoría y asistencia a la Comisión de la Verdad.