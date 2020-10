Presentará Monreal iniciativa para que consulta sea el mismo día de elección

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que elabora una iniciativa de reforma constitucional para empalmar la consulta popular con la elección del próximo año, para que no haya un gasto mayor.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, explicó que se tendría que modificar un transitorio de la Constitución, pero que sólo se logrará si hay voluntad política.

"Estamos revisando la conveniencia o no de plantear una iniciativa para modificar este transitorio, ya que si estamos de acuerdo todos en lo oneroso del gasto podría ser el mismo día de la elección... Para que no haya un gasto mayor es necesario modificar un transitorio de la Constitución para ubicar el día de la consulta el mismo día de la elección.

"Si hay voluntad política, pudiéramos hacerlo; si no la hay, vamos a tener que dejarlo en agosto como establece el transitorio Constitucional", dijo.

El senador agregó que el gasto para realizar la consulta en un día distinto a la jornada electoral no está contemplado en el proyecto del presupuesto enviado por el secretario de Hacienda.

El pasado 2 de octubre, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), informó que recibió la notificación de la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó.

Monreal señaló que se turnará a la Comisión de Gobernación y hoy mismo se convoca a la comisión y la resolución puede ser hoy o mañana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya analiza el proceso de la consulta popular que se llevaría a cabo en agosto de 2021 y que aprobó, se realice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.