Presentará Morena iniciativa para devolver prerrogativas en cualquier momento

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, presentarán de manera conjunta una iniciativa para que los partidos políticos puedan devolver parte de las prerrogativas que les otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), "en cualquier tiempo" y no en los plazos establecidos actualmente por el órgano electoral.

Se trata de una propuesta que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, les planteó durante la plenaria de ese partido, cuyo contenido está en poder de EL UNIVERSAL.

La iniciativa modifica los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para establecer que "los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros".

El proyecto puede abrir un nuevo enfrentamiento entre los diputados guindas y los consejeros del INE, quienes apenas el pasado 12 de enero determinaron la imposibilidad de los partidos para devolver las prerrogativas a las que tienen derecho una vez que ya les han sido entregadas.

En sesión extraordinaria aprobaron por mayoría que una vez que los institutos políticos reciben sus prerrogativas, "éstas pasan a formar parte del patrimonio de los entes públicos y el ejercicio de dichos recursos queda sujeto a los procesos de fiscalización que la Constitución y la Ley Electoral prevén".

En contraste, la reforma impulsada por Morena y que se turnará a Comisiones al inicio del periodo legislativo, en el mes de febrero, agrega que "la devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento".

Dichos recursos, continúa el documento, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.

"En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente. La devolución de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no sea presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley", se añade.

El reintegro de esos recursos podrá destinarse a preservar la salud de las personas en el contexto de una emergencia sanitaria, pero también para hacer frente a catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos o plagas, entre otros.

En su exposición de Motivos, Gutiérrez Luna y Mier Velazco afirma que el ahorro y la política de austeridad en toda la nación, es imperativa, "especialmente en tiempos de crisis".

Recordaron que en ese objetivo, el 7 de marzo de 2019, los entonces diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, propusieron reducir en un 50 por ciento el monto de financiamiento público que recibirían anualmente los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, iniciativa que fue votada el 12 de diciembre del mismo año.

"Desafortunadamente, pese a que se obtuvo una votación mayoritaria de 274 votos a favor, con los votos en contra de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, no se alcanzó la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional y en consecuencia el dictamen fue desechado", apuntaron.

De haberse dado la reducción propuesta, para el ejercicio 2021 se habrían ahorrado poco más de 3,597 millones de pesos o el equivalente a comprar 17.7 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Ambos legisladores aseguraron que pese a ello, "el Partido Político Morena se ha mantenido firme en su convicción de reducir a la mitad su financiamiento público", sin embargo, "debido a una negativa por parte del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral rechazó la devolución de 547 millones de pesos que Morena ahorró en su ejercicio anual y que, sumados a los recursos que el partido devolvió a lo largo del año, completan el compromiso de 800 millones de pesos".

Por esta razón, concluyen, es necesario reformar la legislación secundaria correspondiente para aclarar el derecho de los partidos políticos de devolver su financiamiento y dirigirlo a causas prioritarias en favor del pueblo.