Presidencia busca liberar a 400 reos para evitar contagios por Covid-19

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, informó que, bajo la figura de preliberación, se busca dejar en libertad a alrededor de 400 personas que se encuentran dentro de reclusorios federales para evitar contagios por el coronavirus y entre los beneficiados podría estar el exgobernador Mario Villanueva, sentenciado por "lavado de dinero" y asociación delictuosa.

En reunión con medios afuera de Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que se busca que este beneficio sea para personas de la tercera edad, que hayan purgado más del 70% de su condena, y que no hayan sido condenados por hechos del narcotráfico o por secuestro.

"Más o menos estamos hablando como de 400 personas, en este momento de las preliberaciones estamos hablando de personas de más de 65 años que han cumplido el 70% de su condena".

"De lo que se trata también es no dejar salir a nadie que haya cometido delitos de sangre, ni contra la salud, etcétera".

-¿Se liberaría a narcotraficantes y secuestradores?

-Nada de eso, nada de eso

Indicó que ante las críticas que pueda haber por esta medida, consideró que se debe de tomar en cuenta que lo más importante es la vida de la persona, la cual se debe de preservar, así como su salud.

Señaló que esta iniciativa es diferencia a la Ley de Amnistía que se discute en el Senado porque esa ley tiene otras condiciones, "tiene que ver con personas indígenas, con personas que no pudieron defenderse, por ignorancia, por incapacidad, o que ya cumplieron tiempo, la edad".

-"¿En este caso de preliberados podría entrar Mario Villanueva?", se le preguntó.

-Habría que ver si Mario Villanueva está; seguramente por la edad que tiene y por la salud que tiene mermada, seguramente sí", comentó.