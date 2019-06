Presidencia debe dar a conocer el gasto de traslados de AMLO: Inai

La Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, negó a un particular información sobre el parque vehicular y gastos de mantenimiento y combustible necesarios para los traslados del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta negativa, el comisionado Óscar Guerra Ford del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la dependencia a realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos para dar respuesta al peticionario.

"El particular requirió saber cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el Presidente de la República para sus traslados de su casa a Palacio Nacional y viceversa, así como para sus diversas giras dentro del país", señaló Guerra Ford.

Óscar Guerra, dijo que era improcedente la respuesta de Presidencia, toda vez que ya había entregado información relacionada al parque vehicular que usa en sus traslados el mandatario, y trajo a colación el recurso de revisión 1746 donde un solicitante requirió información del vehículo en que viajó el Presidente el 18 de enero de 2019, de Aguascalientes a Tlahuelilpan, Hidalgo.

"Presidencia a través de Recursos Materiales proporcionó datos del vehículo en el que se trasladó el presidente de Aguascalientes a Tlahuelilpan, Hidalgo, entregando información sobre el modelo, la marca y las placas de una Suburban", precisó el comisionado ponente,

Entre sus alegatos Guerra Ford manifestó que "puede que lo haya adquirido o no lo haya adquirido la Presidencia, puede que sean los automóviles o que ya estaban dentro, digamos, que pueden ser automóviles que facilitan otras dependencias u otros gobiernos de los estados".

El comisionado ordenó hacer una búsqueda en las áreas que tienen que ver con la logística, como lo es la de seguridad, "sabemos que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, pero finalmente hay un área de logística que cubre evidentemente las giras del señor Presidente y sus traslados, digamos, para saber en qué carro va, a dónde, a quién hay que seguir" finalizó Guerra Ford.