Presidencia difunde nueva carta que envió la mamá de "El Chapo" a López Obrador

Consuelo Loera Pérez, madre del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que su hijo sea repatriado a nuestro país, porque en su opinión su proceso de extradición a Estados Unidos fue ilegal.

Por medio de una carta, que difundió Presidencia de la República, la señora Consuelo Loera le explicó al presidente de México que sus abogados han entregado todas las pruebas a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Fiscalía General de la República "en donde se demuestra" que su hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de Estados Unidos.

"Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo donde debe de estar: en una cárcel en México".

La señora Loera Pérez también le informó al titular del Ejecutivo que las gestiones que su gobierno realizó para que pudiera acceder a una visa humanitaria para visitar a su hijo -preso en Estados Unidos- le fue negada por el gobierno norteamericano.

"Deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo, ya que mi edad avanzada y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo, ya que tengo más de cinco años sin verlo".

LA CARTA COMPLETA: