Presidencia ordena hacer públicas grabaciones del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se harán públicas todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas directa o indirectamente con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En el marco de la conmemoración de los 9 años del Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro este lunes 25 de septiembre con los padres y madres de los 43 normalistas.

A la reunión también asistieron los abogados y representantes de los familiares de los estudiantes, además las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En el encuentro se dio lectura a una carta suscrita por el presidente López Obrador en la que se da respuesta formal a las solicitudes hechas por los familiares y se establece la entrega de un informe solicitado al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, "y se reitera el compromiso de continuar con la búsqueda de otros escritos".

Durante la reunión también se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes.

Cuestiona a Israel por extradición de Tomás Zerón

López Obrador lamentó que el gobierno de Israel no ha presentado avances sobre la extradición de Tomás Zerón de Lucio, señalado por tortura en el Caso Ayotzinapa.

"Están protegiéndolo y es muy lamentable que no se avance en este caso cuando este señor participó en actos de tortura y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 26 de septiembre en Palacio Nacional.

Reiteró el presidente López Obrador que "está abierto" para todas las personas que quieran ayudar a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.

"No vamos a aceptar que quieran manipular estos lamentables hechos, aunque sea el abogado, y sea el GIEI o el Pro, cualquier organismo porque por encima de todo debe estar la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libres", expresó.

En el Salón Tesorería, el Presidente volvió a lanzarse contra el senador Emilio Álvarez Icaza y medios de comunicación.