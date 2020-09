Presidencialismo exacerbado daña libertad de expresión: Paredes

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) señaló que hay daño del presidencialismo exacerbado a la libertad de expresión.

Ante la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quien compareció ante el Senado, la priista dijo que es un asunto central "si las palabras de un alto funcionario público con alta potestad pesan lo mismo que las de un ciudadano".

"Quien tiene una representatividad, cuando se expresa, no lo hace en función de su valor de ciudadano", dijo.

"Si la apuesta es desacralizar la palabra presidencial, hay que cambiar a un régimen parlamentario, pero estamos en uno presidencialista".

Por otra parte, lamentó que haya un "austericidio", con recortes que señaló como irracionales, muy graves, en Gobernación, Agricultura, en las Normales y en el sector Salud diezmado 11% en su presupuesto.

La senadora Verónica Delgadillo García (MC) acusó que "hay violencia desde tribuna de las mañaneras, porque el gobierno representa el pasado, y el Presidente se indigna más de un cuadro que por los once feminicidios que ocurren todos los días".

Delgadillo García le preguntó a Sánchez Cordero: "¿Usted ha hecho algo para que el Presidente vea que sus dichos son machistas y misóginos?".

Agregó que "México es feminicida", y cuestionó por qué el gobierno federal no emite una alerta de género nacional, y lamentó que se recorten los presupuestos relativos a la atención a las mujeres.

Damián Zepeda Vidales (PAN) señaló a Sánchez Cordero que "la palabra del Presidente tiene potencial en las mañaneras, como nadie", y por ello propuso que Andrés Manuel López Obrador diga a la gente que se tiene que cuidar del coronavirus, ya que "los contagios están peor que nunca".