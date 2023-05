Presidenta del Inai llama a "no dejar perder" la Plataforma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, llamó a la ciudadanía a "no dejar perder" la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que, aseguró, es una herramienta que defiende a las mexicanas y los mexicanos de la opacidad.

"Permea un ambiente en el que se habla de la desaparición de los institutos. Estos avances pueden estar amenazados, pero estoy convencida de que es más la convicción ciudadana y de que es más el interés democrático y el valor de la transparencia", declaró al celebrar el séptimo aniversario de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el acto, recordó que antes de que existiera el Inai, diversas organizaciones solicitaron conocer el salario del Presidente, así como la llamada partida secreta.

"En ese momento, la autoridad les negó la información bajo el argumento de que esos datos eran personales y de uso exclusivo y discrecional del Presidente de la República. Hoy, gracias al Inai y a la Plataforma Nacional de Transparencia, esta información es accesible en unos cuantos clips", expuso Ibarra Cadena.

La titular del Inai aseguró que fue justamente por esa cultura "del secretismo y opacidad" que surgieron muchas organizaciones y muchas voces, como alianza cívica, transparencia mexicana, el grupo Oaxaca, entre otros.

Somos herederos de generaciones que lucharon por la transparencia

"En resumen, esta PNT guarda los anhelos acumulados por más de cuatro décadas de mexicanas y mexicanos que exigieron y trabajaron para hacer efectivo el derecho a la información pública. Hoy, en el marco de esta celebración, le hacemos saber a la sociedad que en este Instituto no solamente somos herederos de generaciones que lucharon por la transparencia, también aceptamos y asumimos el compromiso de la defensa de los Derechos Humanos. Nos corresponde dar continuidad a esa lucha, ser congruentes con ella", declaró.

Respecto de la PNT, las comisionadas y los comisionados detallaron que desde su creación, la Plataforma Nacional de Transparencia no ha dejado de actualizarse para potenciar el acceso a la misma.

Además del buscador nacional, cuenta con cinco buscadores temáticos para encontrar de manera más rápida los temas más buscados, como son sueldos, servicios, y trámites, así como contratación de bienes y obras públicas.

Detallaron que la PNT ha recibido más de 16 millones de consultas, y también ha sido víctima de más de 10.1 millones de intentos de hackeo "pero nunca se ha logrado hackear".

Este lunes presentaron el nuevo buscador temático en materia de género con el que "demostramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres".

"Es importante contar con herramientas como la plataforma Nacional de transparencia que defiendan a las y los mexicanos frente a los actos de opacidad hoy la tenemos y no debemos dejar perderla", señaló Ibarra Cadena.