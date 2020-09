"Presidente olvidó mencionar a Pío y a Bartlett", reprocha el PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que México lleva dos años perdidos con la administración de Andrés Manuel López Obrador, este 1 de septiembre que realizó su Segundo Informe de Gobierno.

A través de un mensaje en la red social de Twitter, Marko Cortés criticó que en su mensaje de López Obrador dijo que su gobierno no será recordado por corrupto, pero olvidó mencionar casos polémicos como el de su hermano Pío López Obrador o el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En otro mensaje, dijo que la economía no se ha recuperado y no hay ningún plan para recuperar los más de 15 millones de empleos perdidos.