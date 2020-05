Préstamos de "El Lunares" se extienden al sur y oriente de la CDMX

Los créditos con facilidades, que presuntamente otorga la célula delictiva que encabeza Óscar Andrés Flores, "El Lunares", se han extendido de la zona Centro, donde empezaron, al sur y oriente de la Ciudad.

Ahí, durante los últimos días, quienes antes extorsionaban a los comerciantes, tianguistas y a locatarios de diversos mercados se les han acercado para ofrecerles el dinero proveniente de la delincuencia organizada.

En este sentido y aunque existe un área especial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local que rastrea el dinero obtenido de manera ilegal, de momento no pueden frenar los prestamos que se han otorgado, tampoco incautar el efectivo, ya que no hay una sola denuncia de parte de los comerciantes, quienes ahora son los beneficiaros ante la crisis ocasionada por la pandemia.

En contraparte, los comerciantes asentados en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan piden más apoyo y comprensión de las autoridades para no acceder a los préstamos que ofrece El Lunares.

Revelaron que, por ejemplo, a los tianguistas de los cerca de 30 puntos en Iztapalapa les otorgan apenas 10 mil pesos y no todos tienen acceso; ese monto, enfatizan, no alcanza ni para resurtir un puesto de verduras.

"Ya están acercando con nosotros y sé que varios aceptaron. Es una de las maneras en que se pueden reactivar los locales de productos perecederos, abarrotes, mariscos y carnes, por ejemplo, que tuvieron que rematar su mercancía para que no se les echara a perder y no perdieran dinero. Ese poco efectivo que sacaron se acabó manteniendo a la familia, pagando las rentas a los empleados y para comer.

"Ahora llega el Gobierno y ofrece 10 mil pesos, que no alcanzan ni para pagar la renta de los dos meses que los negocios estuvieron cerrados. Entonces, ¿qué hacemos?, aceptamos el préstamo de los narcos", comentó la señora Juanita, propietaria de un local en un tradicional mercado en Iztapalapa.

Con ese argumento, jóvenes que se identifican como integrantes de la célula de El Lunares se acercan a los mercados de Coyoacán y Tlalpan; mientras que otra avanzada está a la caza de los propietarios y administradores de todos los antros, bares y restaurantes de la misma zona.