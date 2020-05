Prestan dos gimnasios al IMSS en Veracruz por Covid-19

El pleno del Congreso de Veracruz aprobó la entrega temporal de dos centros deportivos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte de las acciones para enfrenar el coronavirus Covid-19.

Durante sesión ordinaria, los legisladores avalaron entregar para convertirlos en hospitales los gimnasios Omega, "C" y el Campo Deportivo "Antonio M, Quirasco" de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

La solicitud la hizo el gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, a fin de habilitarlos como área de atención a derechohabientes con enfermedades distintas al Covid, pues los hospitales del IMSS estarán enfocados a personas con coronavirus.

Con la aprobación de los diputados, el IMSS podrá disponer de estos espacios para dar atención a los derechohabientes, ya que sus clínicas en Xalapa servirán para la atención de pacientes graves del nuevo coronavirus.

La primera opción para convertirlo en centro de atención de enfermos de Covid era el Gimnasio Omega; sin embargo, se descartó porque su estructura de lámina acumula calor y resultaba caro acondicionarlo para ser una estructura médica.

"Fuimos en hora pico, con el calor intenso y vimos que no era propio; ampliar ese lugar era costosísimo, pero cerquita del Estadio, entre el Estadio y el Omega está el Gimnasio C, es un pequeño techado que se utilizó para las oficinas de la Dirección de Educación Física y les dijimos que las ocupara", dijo el mandatario.

La Secretaría de Salud del Gobierno estatal, tiene un reporte de 618 personas que dieron positivo en Covid en 70 demarcaciones, la mayoría de ellos en Veracruz 237, Coatzacoalcos 76, Boca del Río 57 y Poza Rica 44.

Al momento, 222 pacientes permanecen en recuperación tras 14 días de seguimiento; 339 más en aislamiento y estricta vigilancia.

Se lleva un registro de 57 fallecimientos en 21 municipios.