Presume AMLO política federal ante la Cepal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para combatir la desigualdad, su gobierno optó por la fórmula de desterrar la corrupción, la impunidad y una política de austeridad republicana para tener mayores recursos. Al inaugurar la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, ante representantes de la Cepal, ONU y ministros de Desarrollo, el Presidente dijo que este modelo puede servir para enfrentar los problemas que dejó la política neoliberal.

No obstante, advirtió: "No se puede extrapolar, porque cada país tiene su historia, debemos rechazar que se imponga una agenda para todos los pueblos y países, rechazar que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo".

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que todos los recursos que se liberan combatiendo la corrupción y con austeridad republicana se destinan al desarrollo del pueblo, "atendiendo a todos, pero primero los pobres. Criticó que en el gobierno del expresidente Salinas de Gortari, el modelo económico que se aplicó sólo favoreció a algunas familias.

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconoció al gobierno de Andrés López Obrador por los programas que ha impulsado, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, al asegurar que "México cambió, entiende que la pobreza y la desigualdad no son un problema de aritmética".