Presume Presidencia estudio que ubica a López Obrador como segundo mandatario más popular del mundo

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, informó este lunes que el periódico inglés The Financial Times, quien retomando un estudio de la empresa Morning Consult Political, colocó al presidente Andrés Manuel López Obrador como el segundo mandatario más popular en el mundo.

Según la consultora, el Ejecutivo federal cuenta con una aprobación del 65%.

En su cuenta de Twitter, el vocero presidencial aseguró que el garantizar programas sociales, el derecho a la salud y una vida digna son fundamentales para tener ese nivel de aceptación.

"El presidente López Obrador es el segundo mandatario más popular del mundo, reconoce The Financial Times. Esto es resultado de gobernar en beneficio de la gente. Los programas sociales, el derecho a la salud y a una vida digna son fundamentales para el grado de aceptación del gobierno de México", escribió en la red social.

Según el periódico inglés, López Obrador solo fue superado por su homólogo de la India, Narendra Modi, pero arriba de mandatarios como Joe Biden, presidente de Estados Unidos; Emmanuel Macron, de Francia, o Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.