Presuntos integrantes del CJNG atacan a pobladores de Chinicuila

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron desde la madrugada a habitantes del municipio de Chinicuila, Michoacán.

En Villa Victoria, el grupo armado perpetró una ofensiva a tiros y con un dron cargado con explosivos C-4.

El artefacto no tripulado cayó en una casa que horas antes habían desalojado sus ocupantes, ante los disparos en la zona y el temor de ser alcanzados por un proyectil.

Más tarde, en la comunidad de El Salitre, pobladores contaron que al huir por la presencia de fuerzas estatales y federales, los criminales se apoderaron de tres vehículos y les prendieron fuego.

Se trata de dos camiones de carga y un auto particular que el grupo armado atravesó sobre la carretera para evitar que los persiguieran las autoridades.

Los vecinos del lugar denunciaron que las unidades fueron quemadas con personas a bordo.

La Fiscalía de Michoacán no ha confirmado si hubo víctimas en este último hecho.