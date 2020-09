Presuntos normalistas queman camión del transporte en Chiapas

Presuntos docentes y estudiantes normalistas quemaron este lunes un camión de transporte urbano en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en protesta porque no fueron atendidos por funcionarios en el palacio de gobierno estatal.

Los inconformes habían acordado una reunión al mediodía con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para plantear la creación de nuevas matrículas escolares.

Al no ser atendidos, los manifestantes denunciaron falta de respeto y omisión de las autoridades gubernamentales y endurecieron sus reclamos.

Los jóvenes bloquearon un tramo de la avenida central donde quemaron neumáticos, retuvieron un camión de transporte de la empresa Conejo Bus, que trasladaron frente a la sede del gobierno estatal, y le prendieron fuego.

Después retuvieron un camión distribuidor de una empresa refresquera y una moto patrulla de la Policía Municipal, que colocaron en una de las calles donde protestaban.

Los maestros exigen pago de sueldos atrasados desde gobiernos pasados; los normalistas piden ampliación de matrículas escolares para realizar sus estudios.

Moisés Rodríguez, vocero de la Coordinadora de Escuelas Normales de Chiapas, dijo que los jóvenes piden 300 espacios para una decena de escuelas normales y un instituto de enfermería ubicados en diferentes regiones del estado.

Aseguró que llevan dos semanas de movilizaciones en la búsqueda de mesas de diálogo y negociación para que las autoridades educativas aprueben las matrículas de estudio.

"Ésta es una medida desesperada porque ya llevamos dos semanas de movimiento; no hemos tenido ninguna respuesta concreta, nos han atendido, pero hemos tenido solamente vaciles, sin negociación ni apertura de algún trabajo para las matrículas", argumentó.

Por la mañana los inconformes se concentraron en el Parque Bicentenario, en el poniente de la ciudad, y marcharon hacia el palacio del gobierno estatal donde tenían programado realizar un mitin de protesta.