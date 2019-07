Presuntos plagiarios de Norberto temen por sus vidas en penal

Óscar Muñoz González y José Emanuel Puebla León, alias "El Ovni" o "El Puebla", imputados por el secuestro y posterior homicidio del joven Norberto Ronquillo, aseguraron ante el juez que lleva el caso que temen por sus vidas, pues en el Reclusorio Norte les advirtieron que "no se la van a acabar", puesto que el crimen que cometieron aparentemente no fue bien visto por el resto de los internos.

Así lo manifestaron este domingo durante la audiencia celebrada en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde el juzgador calificó como legal la detención de ambos y les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que estarán en el Reclusorio Norte.

El agente del Ministerio Público, con pruebas contundentes, logró que el juez los vinculara a proceso, a pesar de que la defensa de los imputados argumentó que sus clientes fueron sometidos a tortura, tras la detención, por lo que no descarta solicitar la aplicación del Protocolo de Estambul y así determinar si fueron golpeados y obligados a declararse culpables por los delitos.

Les explicó que las pruebas presentadas por la Procuraduría local eran contundentes para imputarlos por el secuestro agravado y posterior ejecución del estudiante.