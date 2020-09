Presupuesto 2021 debe dejar de lado derroches y gastos superfluos, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al señalar que se tienen que hacer esfuerzos y sacrificios al ahorrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el presupuesto del próximo año se debe dejar a un lado las extravagancias, los derroches, los gastos superfluos y ubicarse que el país está enfrentando dos crisis: la económica y la sanitaria, ocasionadas por la pandemia del Covid-19.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no aumentará impuestos y manifestó que ni en épocas de bonanza se justifica que haya derroche.

"Tiene que ser un presupuesto austero, dado que no vamos a endeudar al país y que no vamos a aumentar impuestos y de que no va haber gasolinazos. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, sacrifico, ahorrar, hacer a un lado de las extravagancias, lo superfluo, los gastos innecesarios, ubicarnos en la nueva realidad".

"Ni siquiera en época de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora que estamos enfrentado dos crisis: la sanitaria y la económica. Entonces aplica lo que decía el presidente Juárez, 'aprender a vivir en la justa medianía', nada de extravagancias", agregó.