Presupuesto de AMLO, una oportunidad perdida: Financial Times

El Financial Times dedica este domingo su editorial al Paquete Económico 2020 que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que opinó que tiene proyecciones optimistas, mantiene inyecciones importantes al presupuesto de Pemex y que si no genera certidumbre a empresarios e inversionistas, los mercados pueden obligarlo a una "quinta transformación".

Bajo el título El presupuesto de México es una oportunidad perdida, el medio británico informa que en el proyecto económico del próximo año hay ausencia de grandes inversiones en infraestructura, de estrategias para alianzas de Pemex con privados para el trabajo de exploración petrolera para revertir la disminución de la producción.

"Los líderes empresariales mexicanos quieren que el presidente adopte un ambicioso plan de infraestructura para impulsar el crecimiento. López Obrador debería hacerlo, descartar su dogma de los 70 que favorece la inversión estatal en petróleo y reabrir a Pemex a alianzas con privadas. Y debería revertir la mal considerada cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México", detalla.

Externa la que oportunidad para restaurar la confianza se está cerrando.

Incluso considera que las agencias calificadoras consideran reducir la nota de deuda de Pemex, de 104 mil millones de dólares, a una categoría basura, además de bajar la nota de México.

"La economía estancada amenaza con descarrilar las sumas presupuestarias. López Obrador debería cambiar de rumbo antes de que los mercados lo obliguen a una quinta transformación", añade.

El Financial Times destaca que este proyecto económico considera un PIB de 2%, el cual califica de optimista, con ingresos fiscales y producción de petróleo mayor y con una estricta disciplina fiscal, la cual distingue a la administración de López Obrador de otros movimientos populistas latinoamericanos de libre gasto.

Sin embargo, hace mención de que su gobierno recurrirá a fondos de estabilización del presupuesto para pagar algunos gastos.