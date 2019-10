Presupuesto deja fuera a alumnos con discapacidad

Los recortes y el plan de austeridad del gobierno federal tienen contra las cuerdas al programa Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), el cual opera en más de 300 planteles de educación media superior en el país y está en riesgo de desaparecer.

Debido a que el proyecto piloto que nació hace 10 años no es reconocido de manera oficial, hasta ahora no se le ha otorgado una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se precisó que en esta modalidad educativa hay 27 mil 878 estudiantes; 46% de ellos padece una discapacidad intelectual; 16%, motriz; 14%, auditiva; 10%, visual, y 2%, sicosocial.

Para 2020, las políticas económicas de esta administración y la falta de recursos asignados ponen en duda la continuidad del plan.

La Subsecretaría de Educación Media Superior reconoce que debe tener 670 millones de pesos para que el proyecto opere, pero sólo dispone de 34 millones.

Pese a que no se aseguró presupuesto para la educación inclusiva, Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, dice que el objetivo de esta administración es regularizar el programa y que sea reconocido por la SEP.