Pretenden careo virtual con Diego Santoy, el "asesino de Cumbres"

Este viernes se programaron audiencias de careo de Diego Santoy con su exnovia Erika Peña Coss, Tere Coss y otros testigos relacionados con el doble infanticidio de hermanitos Peña Coss.

Sin embargo, los testigos no acudieron a las diligencias solicitadas por el llamado "asesino de Cumbres".

Santoy pretende una reducción en la sentencia por el doble crimen que, tras ser fijada en 138 años, logró que se disminuyera a 71 años.

Abogados de Santoy señalaron que el juez primero penal del sistema tradicional, que lleva el caso, podría resolver que el careo se realice de manera virtual, sin que Diego salga del penal de Cadereyta, donde permanece en privado de la libertad.

¿Quién es Diego Santoy, El "Asesino de Cumbres"?

En marzo de 2006, Diego Santoy Riveroll fue acusado por el asesinato de los hermanos Érik Azur y María Fernanda, de siete y tres años, respectivamente, además de causar lesiones a su ex novia Érika Peña Coss, hermana de los niños, y la privación ilegal de la libertad de la empleada doméstica Catalina Bautista.

Santoy actualmente permanece internado en el penal de Cadereyta, en uno de las tres prisiones del estado que hasta hace unos meses era considerada la más tranquila, pero que el 27 y 28 de marzo pasado registró dos motines que dejaron como saldo cuatro muertos y 28 heridos.

El llamado Asesino de Cumbres —apodo adquirido por el nombre de la colonia de clase media alta donde, según las autoridades se cometió el doble crimen—, realiza actividades de labora penitenciaria y estudia; las autoridades reportan que no se ha metido en problemas con otros internos, a quienes, incluso, ha dado clases de computación.